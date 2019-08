UFFICIALE – Lazio, arrivato il transfer di Jony: il comunicato

La Lazio ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale, l’arrivo del transfer per Jony, che quindi è convocabile per il derby

La notizia era attesa al massimo per venerdì ma non si è fatta attendere. La FIFA ha inviato il transfer di Jony, che quindi è ufficialmente un tesserato della Lazio e potrà scendere in campo nel derby. Dalla prossima gara, lo spagnolo potrà unirsi regolarmente a tutti i suoi compagni.

COMUNICATO – Ecco la nota appena diramata dalla società: «La S.S. Lazio comunica che la FIFA ha concesso l’autorizzazione per il tesseramento provvisorio del calciatore Jonathan Rodriguez Menendez, il quale sarà dunque a disposizione del mister Inzaghi in occasione della gara di domenica contro la Roma».