Jeda: «La Lazio merita il primo posto! Gattuso ha saputo trasmettere entusiasmo al gruppo nonostante il clima difficile» – Lazio News 24

L’ex attaccante Jeda ha commentato l’attuale momento della Lazio prima in classifica assieme all’Inter dopo nove giornate di Serie A. Le dichiarazioni

Il rendimento travolgente offerto dalla Lazio in questo avvio di stagione continua a riscuotere ampi consensi tra gli addetti ai lavori e le grandi firme del calcio italiano. La squadra capitolina sta viaggiando a ritmi elevatissimi, proponendo un calcio intenso ed efficace che la proietta con merito ai vertici della classifica di Serie A. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Newssuperscommesse.it, l’ex attaccante Jeda ha tracciato una disamina dettagliata sulle prospettive della compagina allenata da Gennaro Gattuso, individuando i segreti dell’alchimia creatasi nello spogliatoio e analizzando il confronto a distanza con l’Inter per le zone nobili della graduatoria.

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Lazio e il fattore Gattuso: la ricetta dell’entusiasmo

Il segreto principale di questo avvio esaltante risiede nella capacità del tecnico calabrese di compattare l’ambiente e valorizzare appieno il gruppo a sua disposizione. La forte intesa dello spogliatoio e la concentrazione rivolta esclusivamente agli impegni di campionato rappresentano la spinta propulsiva per continuare a sognare in grande. Esaminando le ragioni alla base di questa continuità di risultati, Jeda ha espresso le sue valutazioni:

«Penso che in questo momento la Lazio stia meritando la posizione che occupa in classifica. Credo che, finché resteranno questo entusiasmo e questa compattezza, e la rosa non sarà condizionata da infortuni o squalifiche, la squadra potrà continuare a mantenere questo rendimento. C’è un entusiasmo fuori dal normale e la squadra sta viaggiando a ritmi molto elevati. Gattuso ha saputo trasmettere grande entusiasmo e il gruppo che si sta formando è davvero straordinario.

Credo che, finché le cose continueranno così e la Lazio potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato, senza altre competizioni, sarà destinata a rimanere nelle zone alte della classifica. Non mi stupirei se riuscisse ad arrivare fino in fondo, ma sarà il tempo a dircelo».

Lazio e la gestione dell’ambiente: il ruolo del mister tra le difficolta

Oltre agli aspetti puramente tattici, la guida tecnica si è dimostrata fondamentale nel trasformare la squadra in una vera e propria famiglia coesa, capace di isolarsi dal clima esterno e dalle tensioni tra la piazza e la presidenza Lotito. Il carisma dell’allenatore si sta rivelando la risorsa decisiva per trascinare il gruppo oltre ogni aspettativa iniziale. Nel corso del suo intervento su Newssuperscommesse.it, l’ex bomber brasiliano ha evidenziato la maturità della rosa:

«Sicuramente la Lazio è la grande sorpresa positiva di questa Serie A. Nessuno si aspettava un exploit del genere da parte dei biancocelesti. Credo che il merito principale vada dato a Gattuso, che è riuscito a creare un gruppo, a trasmettere entusiasmo ai giocatori e a sfruttare tante situazioni favorevoli alla squadra. Anche le tensioni tra la tifoseria e il presidente, paradossalmente, potrebbero contribuire indirettamente a stimolare la squadra. Sarebbe comunque bello e importante avere i tifosi allo stadio tutte le domeniche, ma al momento non è così.

La squadra sta rispondendo molto bene e sta facendo tutto il possibile per alimentare ulteriormente l’entusiasmo, nella speranza che un giorno possa convincere anche la tifoseria a cambiare idea. A questo punto, attribuisco gran parte del merito a Gattuso, perché, in mezzo a tante difficoltà, è riuscito a creare un grande gruppo, una vera famiglia. Oltre alle qualità tecniche, credo che siano determinanti il suo carisma e il suo modo di gestire la squadra»

lazio e il paragone con l’inter: le prospettive nella corsa ai vertici

Nonostante la cavalcata esaltante e le prestazioni di altissimo livello, il paragone diretto con le corazzate più attrezzate del campionato richiede grande equilibrio e prudenza. I nerazzurri dispongono di una profondità di organico e di un’esperienza ad altissimi livelli difficilmente eguagliabili, ma le sorprese nel calcio non sono da escludere. Mettendo a confronto i due organici nell’ultima parte della sua analisi, Jeda ha concluso la propria disamina:

«Al momento, però, non metterei ancora la Lazio sullo stesso piano dell’Inter. I nerazzurri sono più avanti, hanno una squadra forte e collaudata, tanti giocatori di qualità e una rosa molto più profonda. Non mi stupirei, tuttavia, se la Lazio riuscisse ad arrivare fino in fondo e a lottare per un obiettivo importante».