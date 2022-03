Jeda: «Cagliari, brutta partita contro la Lazio. Per la salvezza...»

Jeda ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com del match di sabato sera tra Cagliari e Lazio: le sue dichiarazioni

L’’ex attaccante brasiliano del Cagliari Jeda ha parlato in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24 del momento attuale della squadra rossoblù e della gara contro la Lazio.

Nonostante la battuta d’arresto contro la Lazio, il Cagliari ha ottenuto 15 punti nel 2022. A cosa è dovuto questo cambio di marcia?

«La partita con la Lazio sicuramente non è stata bella anzi il Cagliari non l’ha interpretata come si deve. Nonostante questo credo che la squadra abbia trovato un suo equilibrio merito sicuramente della società che ha dato tempo all’allenatore di lavorare e trovare la quadra merito anche dell’allenatore nell’avere avuto la capacità e la pazienza di essere rimasto calmo tranquillo e aver trasmesso questo alla squadra nel modo giusto».

Lei è stato protagonista di una storica salvezza nel Cagliari di Ballardini. Questa squadra può essere paragonata alla sua?

«Purtroppo devo dire che quella squadra dove c’ero anche io era una squadra diversa con giocatori forti e di personalità… era squadra quella che giocava a memoria sono due squadre diverse… questa ha potenzialità per crescere ma ancora deve lavorare comunque ora la squadra mi piace»