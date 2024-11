Javorcic parla di Tudor: «Vi racconto come è nata la nostra collaborazione alla Lazio»

Le parole di Javorcic, vice allenatore biancoceleste nell’era Tudor, sul rapporto col tecnico

Intervenuto ai microfoni di numerodiez.com, Javorcic, vice tecnico sulla panchina della Lazio nell’era Tudor, ha parlato così del rapporto col tecnico croato.

PAROLE– «È una storia che si è incastrata, perché le nostre idee calcistiche combaciano e questo ci ha messo sulla stessa lunghezza d’onda. Inoltre siamo cresciuti insieme a Spalato da coetanei e abbiamo vissuto tante cose insieme nelle prime fasi delle nostre carriere. Siamo sempre rimasti in contatto con un rapporto di stima reciproca. Poi è semplicemente nata questa collaborazione alla Lazio: io venivo da un periodo particolare, a lui è venuta quest’idea e io ho visto un’opportunità di crescita e un modo di migliorarmi. Non ho problemi di ego e non ho avuto dubbi ad accettare un ruolo per me nuovo, stimolante e per vedere il mio mestiere da un’altra prospettiva. Sono molto contento di questa scelta, con Igor ho un rapporto aperto, di condivisione e cooperazione »

VICE TECNICO– «Continuare con lui da vice? Assolutamente sì, in questo momento la mia idea è orientata verso la collaborazione con lui. Penso sia la cosa più giusta per me e per rispettare il nostro rapporto: vedo opportunità reciproche di crescita. Ci sono state richieste per tornare in panchina da capo allenatore, c’è stata qualche curiosità, ma ho dovuto ringraziare e spiegare questa scelta, mi sembra corretta come strada da intraprendere per completarmi come persona e come allenatore »