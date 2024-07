James Rodriguez Lazio, in Colombia sono SICURI, le parole dell’ex MINISTRO: «C’è l’ACCORDO» – VIDEO

James Rodriguez alla Lazio, in Colombia sono sicuri: le parole dell’ex senatore, ministro e presidente del Junior Baranquilla Fuad Char

C’è un video che sta girando online e che sta facendo sognare i tifosi per il calciomercato Lazio: Fuad Char, ex senatore e ministro allo sviluppo economico della Colombia, oltre che presidente del Junior Baranquilla, ha parlato dell’interesse dei biancocelesti per James Rodriguez. Di seguito le sue parole.

“James (Rodríguez) está en unos costos bastantes altos. Escuché que había cerrado con Lazio”. 🗣️ Fuad Char, máximo dirigente de Juniro, descartando a James Rodríguez y hablando de otros temas. pic.twitter.com/hV6Iga0bHa — Habla Deportes (@HablaDeportes) July 29, 2024

PAROLE – «Ho sentito che James è a Barranquilla, ma non ne sappiamo nulla, né c’è un nostro invito. James ha abbastanza alto, penso che abbia un accordo con la Lazio in Italia da tre milioni e mezzo di dollari all’anno».