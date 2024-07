Sardo si presenta al Saarbrücken: «Qui sento la FIDUCIA, cresciamo INSIEME»

Le parole di Jacopo Sardo, ex calciatore della Lazio Primavera, da nuovo giocatore del Saarbrücken, squadra di terza divisione tedesca

Jacopo Sardo da ieri ha lasciato la Lazio Primavera e si è unito al Saarbrücken, squadra della terza divisione tedesca, ma nell’orbita del Bayer Leverkusen. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del nuovo club.

PAROLE – «Vorrei ringraziare il Saarbrücken per la fiducia e non vedo l’ora di raggiungere gli obiettivi sportivi del club insieme alla squadra in questo grande stadio. Soprattutto giocare davanti a questi tifosi incredibili mi farà sentire a casa. Il mio obiettivo è quello di contribuire alle vittorie della squadra per crescere insieme. Forza Forza Saarbrücken».