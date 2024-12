Jacobelli esalta Baroni: «In carriera ha sempre fatto benissimo, tra Benevento, Lecce e Verona: è la migliore risposta agli algoritmi»

Le parole di Xavier Jacobelli sul tecnico della Lazio Marco Baroni: «I suoi risultati sono la risposta migliore ad algoritmi e moneyball vari»

Xavier Jacobelli su Tuttosport, ha esaltato il tecnico della Lazio Marco Baroni, ripercorrendo le tappe della sua carriera e lanciando anche una frecciatina interessante al Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

CARRIERA – «Nel 2017, Marco Baroni ha portato il Benevento in Serie A. Nel 2022, ha riportato il Lecce in Serie A, vincendo il campionato, exploit firmato dalla squadra salentina per la seconda volta nella sua storia. Nel 2023, ha mantenuto il Lecce in Serie A. Nel 2024, primo semestre, ha salvato il Verona dalla retrocessione in B, nonostante in gennaio, per esigenze societarie di bilancio avesse visto partire quindici giocatori e arrivarne dieci, dovendo così formare ex novo un’altra squadra»

EUROLAZIO – «Nel 2024 secondo semestre, ha costruito l’EuroLazio, capolista del girone unico di Europa League (5 vittorie, l’ultima delle quali in casa dell’Ajax; 1 pareggio, 14 gol fatti, 3 subiti) insieme con l’Athletic BIlbao; è in piena bagarre scudetto ai vertici del campionato (10 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 30 gol fatti, 17 subiti); si è qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia dopo avere eliminato il Napoli, sconfitto all’Olimpico e battuto di nuovo nel massimo torneo quattro giorni più tardi, al Maradona, cambiando la formazione per nove undicesimi»

FRECCIATINA – «Per i risultati che sta ottenendo con la sua EuroLazio, per il modo con i quali li sta conseguendo, per il calcio d’autore che la sua squadra sta giocando in Italia e in Europa, Baroni è la migliore risposta alle derivazioni pallonare mutuate dal baseball e dal suo algoritmo sabernetico (aargh!), al calcio del moneyball, al logorio degli artifizi dialettici che l’avvolgono nella nuvola dei bla bla bla»