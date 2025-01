Italiano non ha dubbi: «La Roma arriverà alla partita molto carica dopo la vittoria con la Lazio nel derby»

Italiano, il tecnico degli emiliani si proietta sulla sfida con la Roma e in conferenza cita la vittoria dei giallorossi nel derby con la Lazio

PAROLE – La Roma ha giocatori che cambiano le sorti delle partite. Noi abbiamo due partite in meno in campionato e siamo in ritardo per questo dobbiamo aggiungere punti alla nostra classifica. Affrontiamo la Roma in un momento molto diverso rispetto all’andata, c’era un clima diverso intorno al club giallorosso e la squadra l’aveva accusato. Ora hanno vinto il derby e hanno una carica diversa. La Roma è un esempio di squadra che quando è in fiducia cambia il suo status, è di alto livello e da primissimi posti in A. Ranieri è un grande, una persona fantastica, è un allenatore che dovunque va riesce a fare bene