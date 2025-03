Italiano: «Lazio è forte, ma in casa sappiamo farci valere»

L’allenatore del Bologna ha presentato la sfida contro la Lazio nella conferenza stampa che si è svolta nella giornata odierna

Vincenzo Italiano ha presentato il match tra Bologna e Lazio in conferenza.

CAMMINO – «Concentrazione per domani, avversario di grande livello, domani altra partita da affrontare con la massima qualità e attenzione, in casa ci esprimiamo bene. All’andata ci hanno messo in difficoltà, noi ci abbiamo messo del nostro. La Lazio era forte allora ed è forte adesso ma noi in casa sappiamo farci valere. È stata la prima settimana con tutti i giocatori a disposizione, tutti i 24 di movimento. Dobbiamo alzare comunque il livello della qualità, del furore agonistico, mantenere forza sulle palle inattive dovremo farci trovare pronti»