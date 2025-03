Italiano, il tecnico carica il suo Bologna per la Champions

Italiano, il tecnico del club emiliano rilascia alcune dichiarazioni sulla lotta Champions che vede coinvolta anche la Lazio

Intervistato ai microfoni di Gazzetta dello Sport, ha parlato Vincenzo Italiano il quale rilascia alcune dichiarazioni relative alla lotta Champions, che riguarda anche la Lazio di Baroni

PAROLE – Seminare è più semplice che raccogliere e la raccolta si traduce in obiettivi: Coppa Italia, semifinale e magari finale; e in campionato cercando di puntare al massimo. A seminare ci abbiamo messo un secondo, ma per vedere i frutti dipende dal clima, dall’acqua, dagli insetti, dal sole, dalle piogge. Ora la parola chiave sarà umiltà. Convincere un gruppo che al loro grande calcio si poteva mettere qualcosina in più. Essere credibili, portarli dalla tua parte: non è stato… subito