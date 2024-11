Italiano a Dazn: «Ecco che partita mi aspetto e che voglio dalla mia squadra contro la Lazio»

Italiano, il tecnico degli emiliani prima della partita rilascia alcune considerazioni a caldo ai microfoni di Dazn

Ai microfoni di Dazn prima della partita con la Lazio, ha parlato il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano, il quale rilascia le sue considerazioni a caldo soffermandosi su quale partita si aspetta dai suoi questa sera.

COME GIOCARSELA OGGI – «Per me cercare di essere se stessi, di essere più attenti, veloci rispetto anche alle gare precedenti. Si deve crescere e migliorare, avere massima attenzione contro una squadra che in casa sta volando. In fase offensiva sta dando grandi risposte, tutti stanno facendo bene. L’attenzione non deve mancare. Poi con la palla dobbiamo metterli in difficoltà».

SCELTE IN DIFESA – «Dobbiamo dare continuità a una coppia che sta facendo bene. Casale non è a disposizione, Erlic arriva da un po’ di giorni in cui era indisponibile. Lucumì ha recuperato, diamo continuità alla nostra coppia sperando dia solidità e certezze».