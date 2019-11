Italia Under 21, contro l’Islanda c’è l’esordio per Fabio Maistro

Fabio Maistro ha fatto il suo esordio in Under 21 nella giornata di ieri

E’ successo a Ferrara, Stadio Paolo Mazza al minuto 93′ di Italia-Islanda, valevole per le qualificazioni europee Under 21: sul risultato di 3-0 in favore degli azzurrini, il CT Nicolato ordina un doppio cambio, il primo dei quali ha un significato speciale per i tifosi del Rieti, perché al posto dell’ex Milan Patrick Cutrone fa il suo esordio assoluto in maglia azzurra Fabio Maistro, giocatore della Lazio attualmente in forza nella Salernitana.

I MARCATORI DEL MATCH – La sfida contro i vichinghi dell’Islanda è stata decisa da Sottil, in rete al 32′, e dalla doppietta di Cutrone all’84’ e al 90′.