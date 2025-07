Calciomercato Lazio: Rovella interista da bambino, Marotta ha preso una decisione sui movimenti nerazzurri a centrocampo

Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, è destinato a rimanere nel club biancoceleste anche per la prossima stagione, nonostante le voci sull’interesse del mercato Inter. La clausola rescissoria da 50 milioni di euro, che scade il 31 luglio, non verrà probabilmente esercitata da nessun club, inclusa l’Inter. Nonostante le voci che lo accostavano ai nerazzurri, la situazione sembra ormai chiarita: il giovane regista, entusiasta del suo ruolo sotto la guida di Maurizio Sarri, continuerà il suo percorso a Roma

L’Inter e il futuro di Calhanoglu

L’Inter, al contrario, ha deciso di non seguire la pista Rovella, concentrandosi sulla conferma di Hakan Calhanoglu, il cui futuro sembra essere al centro della riflessione nerazzurra. Nonostante le voci su un possibile trasferimento al Galatasaray, la società di Beppe Marotta ha ribadito la sua posizione di non voler intraprendere trattative per il centrocampista ex Milan, almeno per ora. La dirigenza nerazzurra ha quindi deciso di non fare ulteriori movimenti sul mercato per rinforzare il centrocampo, concentrandosi su obiettivi più economici.

Rovella destinato a rimanere nonostante il tifo per i nerazzurri da bambino

Con la situazione di Rovella ormai definita, il giovane centrocampista si prepara a una nuova stagione con la Lazio, dove avrà l’opportunità di continuare la sua crescita. La Lazio ha confermato di voler puntare su di lui, ed è pronta a costruire il futuro del club attorno alla sua figura. A riferirlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come il giocatore, da ragazzo, tifasse proprio per i nerazzurri: «L’Inter si è dichiarata non interessata, poteva essere una minaccia per il centrocampista di origini milanesi e tifoso nerazzurro da bambino. Marotta, fedele ai paletti rigidi di Oaktree, è stato definitivo dopo alcune settimane in cui il nome di Rovella era stato accostato al club di Viale della Liberazione. Non sono previsti colpi di coda o sorprese. La linea dell’Inter è ferma sulla permanenza di Calhanoglu, che pure sta forzando per rompere e fuggire al Galatasaray; nel caso virerebbero su altri obiettivi, meno costosi. Anche a Formello ritengono che l’Inter non possa più essere un’opzione».