Italia Under 20, Andrè Anderson a segno contro il Portogallo

Il laziale Andrè Anderson ha sbloccato la gara dell’Italia Under 20 contro i pari età del Portogallo che si sta giocando in questi minuti

AGGIORNAMENTO ORE 21 – Vince la Nazionale degli azzurrini. Partita pirotecnica e ricca di gol, dopo quello di Andrè anderson. Il tabellino dice 3-4, risultato che porta la firma anche di una vecchia conoscenza della Lazio: Manolo Portanova, ex gioiello del vivaio biancoceleste. a segno anche Olivieri e Gori che chiude, con fatica, la partita.

Andrè Anderson protagonista dell’Italia Under 20. Il brasiliano, che con Inzaghi non ha finora mai giocato, ha siglato ora un gol con la Nazionale contro il Portogallo U20. Una rete, la sua, utile a sbloccare al 13′ del primo tempo la gara valida per il Torneo 8 Nazioni. In questo momento, è da poco iniziato il secondo tempo del match.