Lazio, tra gli stakanovisti della Serie A anche due biancocelesti

Strakosha e Acerbi sono gli stakanovisti della Lazio. 630 i minuti giocati per il portiere, in sette gare; 610 quelli del difensore

7 gare di Serie A, 630 minuti di gioco. Transfermarkt ha stilato la classifica dei giocatori più impiegati dall’avvio di campionato, nell’elenco anche due biancocelesti: Strakosha ed Acerbi. Per Inzaghi, sono gli inamovibili della Lazio. L’estremo difensore ha disputato tutti i 630 minuti, il mister non lo ha mai tolto dai pali, sintomo della grande fiducia che il tecnico ripone nell’albanese. 610 minuti invece per Francesco Acerbi, leader della retroguardia della squadra. Minutaggio ridotto di 20 minuti a scopo precauzionale: ad Agosto, il tecnico lo ha riportato in panchina per scongiurare un fastidio fisico.