Italia, Spalletti ESULTA: «Il gol a freddo? Siamo stati BRAVI a reagire subito»

Italia, il ct commenta entusiasta la vittoria di questa sera in rimonta nella supersfida di Parigi contro la Francia

Ai microfoni della Rai al termine della partita vinta con la Francia, ha parlato il ct dell’Italia Spalletti che analizza cosi la vittoria contro i francesi

PAROLE– «Il gol al freddo è stata la chiave della partita, perchè abbiamo reagito e abbiamo fatto poi la partita che volevamo fare. Doppiamente bravi. Non è mai troppo, si può sempre fare qualcosa di meglio, era importante essere squadra al di là degli infortuni. Pressione? C’è così tanta tensione che alcuni momenti ti possono portare alla follia. Tutto quello che succede sta nella tua testa, bisogna mettere a posto tutto dentro noi stessi. Cosa è cambiato rispetto a qualche mese fa? Non siamo a fine stagione. Noi abbiamo scelto dei giocatori che stanno bene, sono freschi e lavorano tutti bene. La voglia è la chiave di qualsiasi successo. Ci sono ragazzi giovani, che hanno voglia di farsi vedere e ben vengano anche alcune individualità. Tonali? Partita magnifica. Avevamo paura che non ce la facesse a giocare 90 minuti, invece alla fine ha dato due belle sgasate. Abbiamo ritrovato un giocatore magnifico».