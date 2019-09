Italia, Paolo Rossi: «Immobile? Non la caratteristiche che vuole Mancini…»

Nel post partita della sfida tra Italia ed Armenia, Paolo Rossi ha commentato la partita, soffermandosi anche su Immobile

Con la vittoria di questo pomeriggio contro l’Armenia, l’Italia si avvicina sempre più alla qualificazione a Euro 2020. I due giocatori della Lazio convocati, Immobile ed Acerbi, non sono stati schierati dal ct Mancini. A Ciro, poi, è stato preferito Lasagna nel momento dell’ultima sostituzione. Nel post partita, Paolo Rossi ha commentato la sfida ai microfoni di Rai Sport, soffermandosi anche sull’assenza del bomber campano: «Secondo me Immobile non ha le caratteristiche che chiede Mancini al suo centravanti. E’ sicuramente un grande giocatore ma ha bisogno di spazi, mentre Belotti è più un’attaccante d’area».