Italia, Mancini: «La difficoltà sarà lasciare a casa qualcuno…»

Roberto Mancini ha parlato al termine della sfida vinta contro l’Armenia

Roberto Mancini, al termine della vittoria contro l’Armenia, è intervenuto ai microfoni della Rai per fare il punto della situazione. Ecco le parole del CT azzurro.

PARLA MANCINI – «E’ stata una bella serata, l’ultima delle qualificazioni. L’abbiamo presa bene, fatto tanti gol e non se ne fanno così tanti a caso in una gara internazionale. Hanno dato tutto.Ma l’annata sarà migliore solo si si vince qualcosa. Sono tutti ragazzi giovani che stanno migliorando partita dopo partita, serve solo tempo. Il sorteggio? Ora godiamoci queste dieci partite vinte nel girone, cosa che non era mai successa. Abbiamo 6 mesi per preparare l’Europeo, dobbiamo migliorare un po’ di cose, poi la difficoltà sarà lasciare purtroppo a casa qualcuno che meriterebbe di esserci. Ma già che ci siamo dobbiamo continuare così».