Italia, valanga di gol all’Armenia. Al Barbera termina 9-1

Italia, una serata all’insegna del gol quella degli azzurri che hanno battuto l’Armenia imponendosi per 9-1

Italia a valanga. Battuta l’Armenia per 9-1 in una serata da sogno al Barbera di Palermo. Tanta Lazio in questa vittoria con Immobile che fa doppietta e serve anche l’assist per Zaniolo.

Italia che quindi entra nella storia con dieci vittorie consecutive nell’anno solare. Oltre ad Immobile per gli azzurri doppietta di Zaniolo, Barella, Romagnoli, Jorginho su rigore, Orsolini e Chiesa. Per gli armeni il gol della bandiera di Babayan.