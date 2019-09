Italia, Immobile: «Sapevo sarebbe arrivato il mio momento! Si è cercato di creare un caso…»

Al termine della vittoria dell’Italia contro la Finlandia di questa sera, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Rai Sport

Ciro Immobile, nel match di questa sera tra Italia e Finlandia, ha finalmente ritrovato la via del gol dopo due anni di digiuno. Al termine della sfida, il bomber della Lazio è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: «Era un peso troppo grande non fare gol con questa maglia. Si sono dette tante cose in questi due anni, ma io sono rimasto sempre sereno, sapevo che sarebbe arrivato il mio momento. Ora continuiamo il cammino dopo la delusione mondiale, stiamo ripartendo alla grande. Caso? Si cercava sempre di creare un caso, anche con il mister, con il quale ho un buon rapporto. Lo scorso anno ho passato un brutto periodo con la Lazio, figuriamoci con la Nazionale, ma ora mi sto riprendendo. Dedica? Per la mia famiglia, che in questi due anni ha sofferto con me, li ringrazio per essermi stati vicini».