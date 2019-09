Qualificazioni Euro2020, vittoria dell’Italia con la Finlandia: Immobile torna al gol!

L’Italia, nella gara valida per le qualificazioni a Euro2020, ha trionfato contro la Finlandia: il gol del vantaggio siglato da Immobile

A Tampere, l’Italia guidata dal ct Roberto Mancini vince la sesta partita consecutiva, imponendosi per 2-1 sui padroni di casa della Finlandia. A decidere il match, il gol di Ciro Immobile, tornato a mettere la propria firma sul tabellino della Nazionale dopo bel due anni di assenza, Jorginho dagli undici metri e Pukki su rigore per gli scandinavi. Ottima anche la prestazione dell’altro biancocelesti impegnato nel match, Francesco Acerbi. Scelto dall’allenatore al posto del rossonero Romagnoli, l’highlander della Lazio ha ripagato la fiducia giocando una partita attenta e sfiorando, nel corso del primo tempo, la marcatura. Per quanto riguarda il bomber campano, invece, da segnalare che l’ultimo suo gol in azzurro risaliva alla partita del 5 settembre 2017 contro Israele.