Italia-Grecia, Mancini prova Immobile ed Acerbi nell’undici titolare

Mancini prova Immobile e Acerbi nell’undici titolare in vista di Italia-Grecia. In palio la matematica qualificazione agli Europei del 2020

Italia-Grecia è il prossimo appuntamento della Nazionale: in palio, la qualificazione per Euro 2020. L’appuntamento è per sabato sera, alle ore 20.45, nel frattempo a Coverciano Mancini prova l’undici titolare. Come riportato da Rai Sport, il tecnico conferma il 4-3-3, ad interpretarlo anche i due giocatori della Lazio: Immobile ed Acerbi. Il primo affiancato da Insigne e Chiesa; l’altro nella linea difensiva con Bonucci, D’Ambrosio e Spinazzola ai lati.