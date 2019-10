Lazio, l’ex Cruz spegne 45 candeline: il messaggio della società

Julio Cruz compie oggi gli anni: 45 candeline per l’ex attaccante della Lazio

Ha vestito la maglia della Lazio una sola stagione, 2009/2010, ma abbastanza per esser entrato comuneque nella grande famiglia biancoceleste. Julio Cruz compie oggi gli anni e la società lo ha omaggiato con una nota ufficiale: «Compie oggi 45 anni l’ex centravanti biancoceleste Julio Cruz. Il calciatore argentino approdò nella Prima Squadra della Capitale nell’estate del 2009, esordendo in maglia biancoceleste nella finale di Supercoppa italiana vinta a Pechino per 2-1 ai danni dell’Inter. ‘El Jardinero’ siglò la sua prima rete in occasione della trasferta di Verona, nella quale i biancocelesti riuscirono a rimontare l’iniziale vantaggio scaligero siglato da Pellissier. Cruz, in particolare, trovò in tale circostanza una doppietta regalando, in questo modo, la vittoria alla Prima Squadra della Capitale.

L’avventura dell’argentino nella Lazio si concluse con 25 presenze e 4 reti con l’Aquila sul petto».