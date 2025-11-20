 Italia, Gattuso parla dopo il sorteggio dei playoff del Mondiale: «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. In Turchia...»
Italia, Gattuso parla dopo il sorteggio dei playoff del Mondiale: «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. In Turchia...»

Italia, le parole di Gattuso dopo il sorteggio: «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. In Turchia faranno questo»

Gennaro Gattuso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Rai Sport subito dopo l’esito del sorteggio dei play-off per il prossimo Mondiale. Le sue parole:

DOPPIA SFIDA – «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. Prima pensiamo all’Irlanda del Nord e solamente dopo alla finale».

SPERANZA – «In Turchia per quelle partite fermeranno il campionato. Mi auguro che una cosa simile possa succedere anche da noi»

