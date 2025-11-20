Italia, Gattuso parla dopo il sorteggio dei playoff del Mondiale: «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. In Turchia...»

Hanno Detto
Italia, le parole di Gattuso dopo il sorteggio: «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. In Turchia faranno questo»
Gennaro Gattuso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a Rai Sport subito dopo l’esito del sorteggio dei play-off per il prossimo Mondiale. Le sue parole:
DOPPIA SFIDA – «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. Prima pensiamo all’Irlanda del Nord e solamente dopo alla finale».
SPERANZA – «In Turchia per quelle partite fermeranno il campionato. Mi auguro che una cosa simile possa succedere anche da noi»
