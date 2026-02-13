Nazionali
Italia, cena strategica tra il ct Gattuso, Roma e Lazio: le ultime in vista dei playoff
Italia, cena strategica tra il commissario tecnico della Nazionale e le delegazioni di Roma e Lazio. I dettagli
La strada verso i playoff di marzo si fa intensa per l’Italia. In un momento cruciale per il futuro azzurro, il Commissario Tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di abbandonare i classici stage a Coverciano per un approccio più diretto e personale, mirato a compattare il gruppo in vista delle sfide decisive.
Cena nella Capitale: Gattuso incontra il blocco romano
Il tour del CT è partito da Roma, dove, come riportato da Tuttomercatoweb, si è tenuta una cena strategica con i calciatori di Roma e Lazio nel giro della Nazionale. Tra i presenti figuravano colonne come Gianluca Mancini e Bryan Cristante, ma anche giovani promesse come Niccolò Pisilli. L’obiettivo di Gennaro Gattuso è testare il polso dei suoi uomini prima delle convocazioni ufficiali per gli spareggi mondiali, mantenendo alta la tensione emotiva senza interferire con il lavoro dei club.
Missione Napoli: gli occhi su Antonio Vergara
Dopo la tappa capitolina, il viaggio di Ringhio prosegue oggi a Napoli. Accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon, il tecnico incontrerà i pilastri azzurri come Alex Meret, Matteo Politano e Alessandro Buongiorno. La vera notizia, però, riguarda la probabile convocazione del giovane talento Antonio Vergara. L’uomo del momento in casa partenopea è sotto la lente d’ingrandimento di Gennaro Gattuso, che potrebbe promuoverlo a sorpresa proprio per i playoff.
Nations League: il sorteggio di Gattuso
Il fermento per i playoff si intreccia con il futuro a lungo termine: sono stati infatti estratti i gironi di Nations League 2026-2027. L’Italia di Gennaro Gattuso è stata inserita nel Gruppo 1, un raggruppamento di ferro che vedrà gli Azzurri sfidare Francia, Belgio e Turchia. Un test probante che attende la Nazionale subito dopo la missione mondiale.
