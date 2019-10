Italia, Acerbi: «Andare al Bambino Gesù è sempre emozionante. I piccoli ci danno la forza che non abbiamo» VIDEO

Nel pomeriggio la Nazionale italiana farà visita ai bambini dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Il difensore della Lazio Francesco Acerbi, ha parlato di questa iniziativa

Nel tardo pomeriggio una delegazione della Nazionale italiana di calcio farà visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Di questa iniziativa ha parlato il difensore della Lazio Francesco Acerbi ai microfoni di Rai Sport.

BAMBINO GESÙ – «Andiamo a trovare dei bambini che non stanno bene, ci sono passato. Andare al Bambino Gesù è sempre emozionante, toccante, ma cerchi di dare sempre una gioia e cerchi di renderli felici, pensi che loro stanno soffrendo e noi perdiamo la testa per delle sciocchezze. Lì ci sono ragazzi e bambini che soffrono e lottano per la vita. Questo deve farci capire che noi siamo fortunati e anche nel calcio dobbiamo arrabbiarci di meno per delle sciocchezze. Gli auguro le più grandi fortune, io prendo energia da loro perchè le persone adulte sono loro e non noi. L’ho sempre detto, ne ho visti tanti di bambini, loro ti danno la forza che noi grandi non abbiamo».