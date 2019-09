Italia, Acerbi: «Lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto. Anche con la Lazio…»

Dopo le dichiarazioni di Immobile sono arrivate quelle dell’altro biancoceleste Acerbi, al termine di Finlandia-Italia

Dopo le dichiarazioni di Ciro Immobile, al termine di Finlandia-Italia sono arrivate anche le parole di Francesco Acerbi, rilasciate a Rai Sport. Alla sua prima da titolare in gare ufficiali, l’highlander biancoceleste non si è fatto trovare impreparato, dimostrando di poter dare un contributo fondamentale alla causa azzurra. Di seguito, il suo commento: «Lavoro ogni giorno per farmi trovare pronto, non ho particolari pressioni, quando mi chiamano in causa cerco sempre di dare il meglio, sia con la Lazio che in Nazionale. A parte me e pochi altri, questa è una squadra giovane e quindi a volte si commette qualche ingenuità, ma è normale anche perché non siamo tutti i giorni a Coverciano ad allenarci insieme. Le prospettive sono buone. La partita è stata fatta bene, sapevo anche a fine primo tempo, sullo 0-0. che avremmo trovato il gol, perché con i giocatori che abbiamo di occasioni ne creiamo sempre tanto. Poi abbiamo subito quel rigore, ma siamo stati bravi ad andare a cercare la vittoria».