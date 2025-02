Isaksen a Dazn: «Provstgaard è un tifoso della Lazio, facile per lui venire qui. Fase difensiva? Importante, ma...»

Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Cagliari: le sue dichiarazioni

Gustav Isaksen ha parlato a Dazn prima di Cagliari Lazio, match della ventitreesima giornata di Serie A.

PROVSTGAARD – «Anche domani parleremo. Abbiamo lo stesso agente, lo conosco bene, è molto forte, carino. Ha mentalità, quindi bene».

COSA GLI HA DETTO DELLA LAZIO – «E’ già un tifoso, è facile per lui venire qui. Ai tifosi sicuramente piacerà»

SACRIFICIO – «Se vuoi giocare qui ti devi sacrificare in fase difensiva. E’ dura ma è così, non è un problema per noi perchè vogliamo fare tutto per questa squadra. La fase difensiva è importante, ma vediamo le nostre qualità anche in fase offensiva».