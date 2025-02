Isaksen a Dazn: «Facile giocare bene in questa squadra, sento la fiducia di Baroni e ho questo obiettivo. E a Provstgaard ho detto che...»

Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato così dopo il fischio finale del match con il Monza a Dazn: le dichiarazioni

Gustav Isaksen ha parlato a Dazn dopo Lazio Monza di Serie A.

QUANTO E’ CRESCIUTO ULTIMAMENTE – «E’ facile giocare bene in questa squadra, ci sono tanti giocatori forti. Sono felice, sento la fiducia di Baroni».

GIOCATORE CHE VUOLE BARONI – «Sento ancora più fiducia, mi manca solo qualche gol e assist in più. Ma arrivo di più in area, ci sono più occasioni per me. Manca solo l’ultimo step».

OBIETTIVI PERSONALI – «Il mister mi ha detto che devo fare 10 gol, ma il mio primo pensiero è vincere con la squadra. Non è importante per me fare 5 gol o 10, solo aiutare la squadra in fase difensiva, ma devo fare anche assist e gol, lo so. Ogni giorno lavoro forte in allenamento, sicuramente arriveranno».

GRUPPO LAZIO – «A Provstgaard ho detto che i tifosi sono troppo belli, è molto felice di venire qui. E’ un sogno per lui, è molto contento. Non vedo l’ora di vederlo giocare in campo, è molto forte e può aiutare la squadra».