Isaksen sui social: «Abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma non è stato abbastanza. Continueremo a lottare...»

Isaksen, il danese pubblica un post sui social dove esterna la sua delusione per la partita di ieri contro il Bodo: ecco cos ha scritto

Alla luce della forte e sanguinosa eliminazione di ieri sera contro il Bodo, la Lazio prova a guardare avanti per concludere al meglio la stagione e non perdere terreno Champions.

Lo sa bene Isaksen, il quale sui social esterna la sua amarezza pubblicando un post a riguardo che recita quanto segue

POST – Una sconfitta dura da mandare giù. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, ma non è stato abbastanza. Continueremo a lottare per concludere la stagione nel miglior modo possibile. Ma grazie a tutti i tifosi ieri. Non ho mai vissuto un’atmosfera così nella mia vita. Siete stati fantastici e ci avete dato energia. Abbiamo fame e vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi