Isaksen a LSC: «I tifosi della Lazio sono fantastici. Ora puntiamo l’Ajax, sono sicuro di questa cosa»

Gustav Isaksen, esterno danese della Lazio, ha parlato così della vittoria contro il Napoli e del prossimo match contro l’Ajax

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post-partita di Napoli-Lazio, Gustav Isaksen ha parlato così della vittoria contro la squadra di Conte e della prossima gara contro l’Ajax:

PAROLE – «Una serata fantastica, sono molto contento per la vittoria. È stata dura dopo il Parma, vincere così contro il Napoli che è forte forte, è una sera che non mi dimenticherò mai. Gustav al top? Avevo fatto tanti gol in Danimarca così, volevo trovare questo gol anche nella Lazio, è più difficile qui ma sento la fiducia di tutti. Se posso farlo con il Napoli posso farlo con tutte le squadre. Gol contro la Lazio? Non parliamo di questo (ride, ndr).

Tifosi alla stazione Termini? Era fantastico, i tifosi della Lazio sono il top, che posso dire? Mi dispiace per loro che non sono potuti venire qui e nemmeno contro l’Ajax. Ora dobbiamo pensare all’Ajax proviamo a vincere lì. È stato molto pesante confrontarmi con Kvara, ho provato ad aiutare la squadra, era molto importante aiutare in maniera difensiva, sono molto forti. Diventa una partita molto importante per noi contro l’Ajax, è una squadra fortissima, li conosco bene, dobbiamo essere pronti perché è uno stadio difficilissimo, tanti tifosi, diventa pesante. Possiamo fare qualcosa lì, sono sicuro».