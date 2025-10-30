 Isaksen Lazio, il biancoceleste a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi...»
Isaksen Lazio, il biancoceleste a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi...»

Isaksen Lazio, il biancoceleste a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi…»

31 minuti ago

Isaksen
Mp Firenze 26/02/2024 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Lazio / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Gustav Tang Isaksen

Isaksen Lazio, l’attaccante biancoceleste parla a DAZN: «Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma…»

Dopo il prestigioso trionfo contro la Juventus, la Lazio punta a centrare la seconda vittoria di fila nella sfida contro il Pisa. Nel prepartita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Gustav Isaksen, sottolineando la voglia del gruppo biancoceleste di dare continuità ai risultati.

PAROLE «Sì la fiducia la sento, oggi dobbiamo continuare per trovare continuità, è troppo importante non sbagliare dopo il buon lavoro con la Juve, contano solo i tre punti oggi. Umiltà? Sarri lo dice spesso, è troppo importante la vittoria con la Juve ma se perdi oggi non va bene, dobbiamo continuare oggi è troppo importante, abbiamo un gruppo forte in uno stadio non facile contro una squadra molto importante.

100%? Sì finalmente è stata lunga, oggi mi sento le gambe come erano prima della vacanza, non vedo l’ora di giocare stasera, sono troppo felice di essere tornato, non ci sono cose più belle di giocare»

