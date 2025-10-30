Pisa Lazio LIVE: cronaca, sintesi e tabellino del match di Serie A

News
Pisa Lazio 0-0 LIVE: occasione per Basic!
Pisa Lazio, sfida valevole per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Appuntamento alle 20.45 all’Arena Garibaldi! Segui il LIVE qui
All’Arena Garibaldi di Pisa, si giocherà Pisa Lazio: le squadre scendono in campo alle ore 20.45 di giovedì 30 ottobre per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati da Sarri. Dall’altra parte Gilardino e il suo Pisa pronto a dare battaglia. Segui LIVE il match su Lazionews24.
INIZIA LA SFIDA
36′ ANCORA LAZIO – Che tiro di Toma Basic! Decide per una sassata dalla distanza, il suo tentativo si ferma però sul palo di destra.
30′ OCCASIONE LAZIO – Gustav Isaksen aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla sinistra. Semper è attento però e in tuffo riesce a respingere.
7′ CI PROVA IL PISA – Tramoni spreca tutto! Dopo aver ricevuto un bel passaggio basso va al tiro da buona distanza ma il pallone termina larghissimo sulla sinistra. Il pallone esce dal rettangolo di gioco.
FORMAZIONI UFFICIALI PISA LAZIO
PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri