 Pisa Lazio LIVE: cronaca, sintesi e tabellino del match di Serie A
Pisa Lazio 0-0 LIVE: occasione per Basic!

Pisa Lazio comincia in ritardo la partita di Serie A: ecco perché il fischio d’inizio è stato posticipato

Lazio Cagliari, che tegola per i rossoblù del tecnico Pisacane! Quel giocatore non ci sarà nella sfida contro i biancocelesti

Formazioni ufficiali Pisa Lazio, le scelte in vista del match dell'Arena Garibaldi

Pisa Lazio, che partita può essere? L'analisi dell'avversaria che tra poche ore affronteranno i biancocelesti

4 minuti ago

Isaksen
Isaksen

Pisa Lazio, sfida valevole per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Appuntamento alle 20.45 all’Arena Garibaldi! Segui il LIVE qui

All’Arena Garibaldi di Pisa, si giocherà Pisa Lazio: le squadre scendono in campo alle ore 20.45 di giovedì 30 ottobre per la nona giornata di Serie A 2025/2026. Da una parte i padroni di casa della Lazio, allenati da Sarri. Dall’altra parte Gilardino e il suo Pisa pronto a dare battaglia. Segui LIVE il match su Lazionews24.

INIZIA LA SFIDA

36′ ANCORA LAZIO – Che tiro di Toma Basic! Decide per una sassata dalla distanza, il suo tentativo si ferma però sul palo di destra.

30′ OCCASIONE LAZIO – Gustav Isaksen aggancia un preciso passaggio e solo davanti al portiere scarica il tiro sulla sinistra. Semper è attento però e in tuffo riesce a respingere.

7′ CI PROVA IL PISA – Tramoni spreca tutto! Dopo aver ricevuto un bel passaggio basso va al tiro da buona distanza ma il pallone termina larghissimo sulla sinistra. Il pallone esce dal rettangolo di gioco.

FORMAZIONI UFFICIALI PISA LAZIO

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenatore: Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendozi; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore Sarri

