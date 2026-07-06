Calciomercato
Mercato Lazio, è duello Piccoli-Pinamonti per l’attacco: valutazioni in corso
Mercato Lazio, il club biancoceleste punta a uno tra Piccoli e Pinamonti per l’attacco! Sono in corso le valutazioni
Il mercato dei centravanti è pronto a infiammarsi. Come rivelato dall’esperto di calciomercato Alfredopedulla.com, si sta profilando un vero e proprio effetto domino di attaccanti in Serie A che potrebbe decollare già nei prossimi giorni, con Lazio, Fiorentina e Roma grandi protagoniste sullo sfondo.
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La Lazio spinge per Piccoli: intesa da trovare con la Fiorentina
Il nome caldo in cima alla lista dei desideri dei biancocelesti è quello di Roberto Piccoli. L’interesse biancoceleste per il centravanti è concreto e confermato. La destinazione intriga molto il giocatore, ma l’ostacolo principale resta la formula del trasferimento: i capitolini dovranno infatti sedersi al tavolo con il club toscano — proprietaria del cartellino — per trovare un accordo economico che soddisfi tutti.
Pinamonti proposto alla Lazio il gradimento è basso
Nelle ultime ore ai biancocelesti è stato proposto anche il profilo di Andrea Pinamonti. Tuttavia, la pista che porta all’attaccante ex Inter non scalda l’ambiente laziale, che preferisce concentrare le proprie energie proprio su Piccoli, ritenuto più funzionale al progetto tattico.
Il futuro di Pinamonti tra il nodo Fiorentina e il bivio Roma
La situazione legata all’attaccante del Sassuolo resta un rebus. Il giocatore non rappresenta una priorità per la Roma, mentre piace moltissimo al suo ex allenatore Fabio Grosso, ora alla guida della Fiorentina. L’operazione con i viola è però complessa: la squadra toscana gioca con il 4-3-3 e ha già in rosa Moise Kean come punto di riferimento centrale.
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