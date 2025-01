Isaksen Lazio, il danese è il peggiore nel derby: timoroso, mogio, l’anello debole della squadra, le pagelle

Le pagelle di Gustav Isaksen, esterno della Lazio, nella sconfitta contro la Roma: il danese è il peggiore in campo, troppo timoroso

Gustav Isaksen esce molto male dal Derby di ieri sera, il danese della Lazio infatti è per parere unanime il peggiore in campo nella sconfitta dei biancocelesti contro la Roma. La sua partita dura solo un tempo, in cui risultata troppo timoroso, concludendo una sola volta in porta quello che è poco più di un passaggio a Svilar. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – «Troppo timoroso, come spesso gli succede. Ha un paio di opportunità interessanti, non riesce a concretizzarle per poca convinzione».

CORRIERE DELLO SPORT 4 – «Il più deludente sotto forma di temperamento e carattere. È come se fosse spaventato dal pallone. Punta l’uomo solo una volta e va al tiro, ma non usa il suo talento. Questione di personalità. Un giocatore del giovedì. Sostituzione inevitabile».

TUTTOSPORT 5 – «Gli uno contro uno li prova senza fortuna, la sua partita finisce all’intervallo».

IL MESSAGGERO 5 – «Spreca la prima chance, strozza la seconda con un tiro mogio. ha le migliori occasioni, ma ha paura di se stesso. incespica pure al terzo tentativo e baroni lo sostituisce a fine primo tempo. insipido».

CORRIERE DELLA SERA 5 – «Non punge il danese, finendo nella gabbia preparata da Ranieri. La «catena» di destra con Marusic è sterile e il suo unico tiro finisce facile tra le braccia di Svilar».

REPUBBLICA 4 – «Si conferma il punto debole della Lazio».