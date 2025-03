Isaksen: «Non mi sento un giocatore affermato, ma...»

Condividi via email

L’attaccante della Lazio ha parlato direttamente dal ritiro della nazionale danese, dove ha analizzato quelle che sono le sue qualità

L’attaccante della Lazio, Isaksen, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TV2Sport.

LE PAROLE – «Non mi sento ancora un giocatore affermato, ma sento comunque di dovermi assumere le mie responsabilità e di sapere cosa posso dare e cosa la squadra si aspetta da me. Quindi non sono lì solo per guardare. Voglio davvero fare la differenza».