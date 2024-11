Isaksen: «Amo essere coinvolto, è bellissimo, e sento anche che posso fare la differenza per la Nazionale»

Le parole di Isaksen dopo la sfida con la Danimarca. Ecco cosa ha detto dopo il match

Il biancoceleste, Gustav Isaksen, al termine del match di Nations League con la Spagna, ha parlato del match ai microfoni dei canali ufficiali della Federazione.

PAROLE– «Non so come facciano dei giocatori così bravi a fare un errore del genere (il riferimento è all’errore difensivo della Spagna, che gli ha consentito di andare in gol, ndr). Con il gol abbiamo avuto la sensazione di poter ottenere qualcosa. E questa sembra una follia dal momento che la Spagna è stata di gran lunga la squadra migliore. Non sono molto contento, in realtà. Speravo che ci saremmo potuti divertire nello spogliatoio con musica e altro (…) Ma sono entrato dalla panchina e ho fatto quello che potevo. Sono felice di aver segnato un gol che ha portato un po’ di vita nello stadio. È una partita che si poteva pensare morta quando hanno segnato il 2-0. Ma in qualche modo riusciamo a rientrare in partita e alla fine abbiamo la sensazione che avremmo potuto ottenere qualcosa. È pazzesco stare qui ora e sentire che avremmo potuto ottenere qualcosa, perché sento che oggi abbiamo affrontato una squadra migliore di noi. Amo essere coinvolto, è bellissimo, e sento anche che posso fare la differenza per la Nazionale. È un sogno fare la differenza per la Danimarca e giocare davanti a così tante persone »