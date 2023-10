Inzaghi sul calcioscommesse: «E’ la pagina più brutta del calcio. Ai nostri tempi noi preferivamo giocare per strada»

Inzaghi, il tecnico della Salernitana rilascia alcune dichiarazioni riguardo lo scandalo relativo al calcio scommesse

Intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it, Inzaghi ha parlato del calcioscommesse con parole molto forti a riguardo

PAROLE – E’ una brutta pagina, sconvolgente. Io amo il calcio pulito: non diamo sentenze prima di sapere la verità, chi ha sbagliato pagherà. Credo nella Giustizia, nel calcio pulito e se qualcuno ha sbagliato pagherà e poi tornerà a praticare lo sport più bello del mondo

GENERAZIONE DIVERSA – Non lo so. Noi avevamo poco: ci piaceva giocare per strada, per guadagnare cifre folli dovevamo aspettare tanti anni. Forse adesso è tutto un po’ più semplice. Però non va criminalizzato nessuno, vanno aiutati secondo me