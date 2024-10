Inzaghi ricorda: «Quando ero alla Lazio ho lanciato molti giovani mentre all'Inter...»

Inzaghi, il tecnico dell’Inter in occasione della vigilia della gara con lo Young Boys ricorda in conferenza stampa il periodo alla Lazio

In occasione della vigilia della partita di Champions League contro lo Young Boys, ha parlato in conferenza stampa Inzaghi, il quale parlando di giovani cita la Lazio. Ecco cos ha detto l’ex tecnico biancoceleste

PAROLE – I ragazzi devono metterci del loro: per esempio per quanto riguarda le carriere da calciatore mia e di mio fratello, prima di giocare in A, abbiamo dovuto fare la gavetta. Siamo dovuti andare in C, io sono riuscito a passare subito in A. Alla Lazio ne ho lanciati tanti, all’Inter meno ma c’è la speranza di poterne lanciare di più. Berenbruch e Aidoo sono qui non perché siamo 15 ma perché sono due giocatori che meritano