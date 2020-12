Inzaghi per il dopo Conte? Anche Tare potrebbe seguirlo in nerazzurro

Secondo il Messaggero non solo Inzaghi potrebbe approdare all’Inter: anche Igli Tare potrebbe fare lo stesso percorso

Il futuro di Igli Tare potrebbe essere legato a doppio nodo a quello di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, che deve ancora trattare il rinnovo con Lotito, sarebbe uno dei candidati per il dopo Conte all’Inter secondo il Messaggero.

Nel caso in cui il tecnico laziale dovesse decidere di accettare l’offerta nerazzurra, non è da escludere che anche il direttore sportivo decida di seguirlo in questa avventura.