Rinnovo Inzaghi: incontro con Lotito prima di Natale: le ultime

Il rinnovo di Simone Inzaghi continua a tener banco in casa Lazio: possibile incontro con il presidente Lotito prima di Natale

Sotto l’albero di Natale Simone Inzaghi potrebbe trovare il rinnovo di contratto con la Lazio. Almeno questo è quello che spera il tecnico che continua a negoziare con il club per il prolungamento.

Come spiega Il Corriere dello Sport, Inzaghi s’è convinto, aveva preso tempo in estate per ragionare a mente fredda circa la possibilità di proseguire insieme. Così sarà, a meno di colpi di scena. La società ha in mente per lui un ricco ritocco dell’ingaggio che il tecnico piacentino ha già accettato, il punto su cui non ha ancora sciolto le riserve è sulle tempistiche: lungo rinnovo pluriennale oppure rinnovo fino al 2022? Lotito ha deciso di lasciare carta bianca a Inzaghi sotto questo aspetto.