Inzaghi: «Contro la Lazio abbiamo speso tantissimo e domani contro il Napoli mi aspetto questa partita»

Inzaghi, il tecnico nerazzurro in occasione della vigilia della supersfida con il Napoli torna a parlare della partita di coppa rilasciando queste parole

Archiviata la due giorni di Coppa Italia e il recupero di Milan-Bologna, questa sera è ripartita la serie A che vedrà domenica la Lazio sfidare la formazione rossonera dell’ex Conceicao. In occasione della vigilia con il Napoli, Inzaghi in conferenza torna sulla vittoria contro i biancocelesti rilasciando queste sue parole

PAROLE – Martedì abbiamo avuto un quarto di finale in Coppa Italia, abbiamo speso energie e abbiamo cercato di lavorare bene in questi giorni per migliorare, sapendo che nell’ultima partita con la Juve, nonostante abbiamo fatto un buon match, dobbiamo fare ancora di più