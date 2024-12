Inzaghi: «Alla Lazio sono stato benissimo. Ora spero di rimanere a lungo all’Inter»

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è tornato a parlare della Lazio nel corso della sua premiazione come miglior tecnico della passata stagione

Premiato come miglior allenatore della passata stagione, Simone Inzaghi è tornato a parlare della Lazio nel suo discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto il premio. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Io penso che ognuno ha il proprio percorso. Io mi sento molto apprezzato dalla mia società, dai miei ragazzi e dai miei tifosi. Sono stato tanti anni alla Lazio e sono stato benissimo, per è stata la mia vita per più di vent’anni, adesso sono quattro anni che sto qua a Milano, sto benissimo in questa società e spero di rimanerci a lungo. Poi noi allenatori siamo sempre giudicati, quotidianamente noi abbiamo un mestiere non semplice, ogni giorno dobbiamo prendere molte decisioni e non è mai semplice, ma lo facciamo per il nostro bene e della nostra società!».