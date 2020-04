Inter, Vecino: «Gol più importante? Sicuramente quello contro la Lazio»

Inter, il calciatore neroazzurro ha risposto ad alcune domande tramite il canale social della società

Lo ricordano i laziali come gli interisti quel gol siglato da Vecino in quella maledetta notte del 20 maggio. Quella rete permise alla squadra neroazzurra di accedere alla Champions ai danni proprio dei biancocelesti. Queste le parole del centrocampista in merito.

«Gol più importante? Direi quello contro la Lazio per ciò che significava per i tifosi interisti. Nella notte non si dormì, poi la grigliata in mattinata. L’adrenalina era troppo forte per prendere sonno».