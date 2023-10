Inter-Roma, la scelta di Inzaghi a pochi istanti dal via: media sorpresi

Scelta inaspettata dell’ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi e i suoi prima di Inter-Roma, presi di sorpresa tutti i media

Ormai manca veramente poco. Un’ora appena separa Inter e Roma dall’attesissimo big match di San Siro. Proprio in previsione della gara sorprende la decisione presa dal gruppo dell’ex allenatore della Lazio Simone Inzaghi. Come comunicato da DAZN infatti, i nerazzurri hanno scelto la via del silenzio stampa (non presentandosi ai media) come teoricamente previsto prima della sfida.

IL MOTIVO – «La voglia è quella di concentrarsi sul campo per non alimentare ulteriormente la situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni».