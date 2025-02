Inter, siparietto social tra Sommer e Dumfries dopo l’operazione del portiere che salterà la Lazio

Inter, siparietto social tra i due calciatori dopo l’operazione del portiere svizzero che lo costringerà a saltare anche il match con la Lazio

Operazione effettuata e ora comincia il recupero che però lo terrà lontano dal campo per almeno un mese compresa la sfida interna di martedì con la Lazio. Questa è la situazione di Yann Sommer alla luce del suo infortunio alla frattura della testa della falange prossimale. Sui social l’ex Bayern carica l’ambiente con un post che recita quanto segue

POST – Grazie per tutto il vostro supporto e per gli auguri di recupero! Sono completamente concentrato sulla mia riabilitazione e non vedo l’ora di tornare in campo. Incrocio le dita per la partita di stasera

DUMFRIES – Non incrociare le dita amico, lasciale riposare