Inter-Lazio, definita la telecronaca e il commento tecnico di Mediaset per il match del Meazza

Inter-Lazio, alla vigilia della partita del Meazza Mediaset rende nota la coppia che racconterà il match e l’analizzerà: ecco chi sono

Dimenticare l’amaro pareggio di Venezia che ha tolto certezze e in particolare la leadership del quarto posto, preso invece dalla Juventus grazie alla vittoria di Cagliari, e fare all in totale sull’Inter e puntare alla semifinale di Coppa Italia, questo è l’obiettivo della Lazio. La squadra di Baroni infatti è chiamata a dare un segnale dopo l’amara partita del Penzo, e lo deve fare battendo il grande ex Simone Inzaghi. Il match come ben noto avverrà domani sera e sarà trasmesso su Canale 5 e a commentare la sfida saranno il duo Massimo Callegari-Paganin