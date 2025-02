Inter Lazio, i nerazzurri stanno diventando un tabù: gli ultimi risultati non sorridono ai biancocelesti

Condividi via email

Inter Lazio, i biancocelesti stanno trovando enormi difficoltà contro la squadra di Inzaghi nell’ultimo periodo. I numeri

La Lazio ha perso nuovamente contro l’Inter ed è stata eliminata dalla Coppa Italia. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra di Inzaghi sta diventando un tabù per i biancocelesti.

Infatti, negli ultimi 6 incontri non sono mai riusciti a vincere ed in un solo caso hanno strappato un pareggio. Per il resto, 5 vittorie nerazzurre con ben 17 gol realizzati. Soltanto 2 invece quelli della Lazio. L’ultimo successo biancoceleste risale al 26 agosto 2022, ovvero il 3-1 dell’Olimpico sigillato da una prodezza di Luis Alberto.