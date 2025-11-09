Inter-Lazio in streaming gratis? Dove vedere diretta live della partita

Il calendario della Lazio 2025-2026 in Serie A per l’11° giornata mette in scena il posticipo domenicale contro l’Inter. A San Siro, ore 20:45, si giocherà Inter-Lazio, un match che mette di fronte due squadre separate da 6 punti in classifica.

I biancocelesti, dopo un inizio stentato, sono tornati in carreggiata: non perdono da 6 partite e non subiscono gol da 4. I nerazzurri invece possono scavalcare il Napoli e il Milan, che in questo turno hanno rispettivamente perso e pareggiato. Ecco tutte le info per vedere Inter-Lazio in streaming.

Inter-Lazio streaming gratis: dove vederla

Questa partita lo scorso anno decise di fatto la corsa Scudetto. Il pareggio di Pedro all’ultimo secondo consegnò la vittoria al Napoli e gettò nello sconforto l’Inter, che poi perse in malo modo anche la finale di Champions con il PSG.

Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Inter-Lazio

Come stanno i nerazzurri? Cristian Chivu sta limando gli ultimi dettagli in vista della sfida contro la Lazio, ma — secondo quanto riportato da Sky Sport — la formazione nerazzurra è ormai delineata quasi del tutto. In mezzo al campo, l’assenza di Henrikh Mkhitaryan apre la strada al giovane Petar Sucic, che dovrebbe agire accanto a Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu.

Nel pacchetto arretrato, Francesco Acerbi sembra destinato a riprendere posto al centro della difesa, in vantaggio su Stefan de Vrij e Yann Bisseck dopo tre gare iniziate dalla panchina.

Sulle fasce non sono previste variazioni: confermati Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. Sulla corsia di destra andrà in scena il duello Bastoni-Isaksen.

L’unico vero dubbio di formazione riguarda il reparto offensivo. Potrebbe riformarsi la coppia Lautaro Martínez–Marcus Thuram: il francese, tornato a disposizione e già impiegato per uno spezzone in Champions League, è in pole per una maglia da titolare al posto di Ange-Yoan Bonny.

Dall’altra parte, Maurizio Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi e gestire una situazione d’emergenza nel reparto arretrato. Dopo il match con il Cagliari, uno dei centrali biancocelesti ha accusato un affaticamento al bicipite femorale destro: gli accertamenti medici hanno escluso lesioni, ma le condizioni del giocatore restano da monitorare. La decisione definitiva sul suo impiego arriverà soltanto poco prima del calcio d’inizio.

Se dovesse prevalere la cautela, al centro della difesa troverebbe spazio Provstgaard, pronto a formare la coppia con Gila davanti a Provedel. Sulle corsie laterali dovrebbero agire Marusic e Lazzari, con quest’ultimo favorito su Pellegrini.

In mezzo al campo non si prevedono sorprese: Guendouzi, Cataldi e Basic sono i principali candidati per partire dal primo minuto. Matías Vecino dovrebbe invece accomodarsi in panchina, pronto a subentrare nella ripresa come già accaduto nelle ultime giornate, dove il suo ingresso si è rivelato spesso decisivo per dare equilibrio e esperienza nei momenti chiave.

In avanti, Sarri sembra orientato a confermare il tridente composto da Isaksen e Zaccagni sugli esterni con Boulaye Dia nel ruolo di riferimento centrale. Le alternative restano Pedro e Noslin, pronti a entrare a gara in corso per portare energia e imprevedibilità negli ultimi metri.

Il tecnico biancoceleste dovrà comunque rinunciare a diversi elementi fermi ai box: Rovella, Cancellieri, Nuno Tavares e Castellanos non saranno della partita, così come gli esclusi dalla lista Dele-Bashiru e Gigot.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Lazio:

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

L’arbitro di Inter-Lazio sarà Manganiello, al Var Di Paolo.