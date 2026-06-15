Il calciomercato della Lazio è a rischio, servono 20 milioni per sbloccare la situazione: il punto

Per fronteggiare l’emergenza finanziaria in casa della Lazio si profilano due strade per Lotito: le ultime sui biancocelesti e sulla situazione economica

La Lazio si trova davanti a un bivio cruciale in vista della sessione estiva di mercato: recuperare almeno 20 milioni di euro per poter operare liberamente sul mercato. La società guidata da Claudio Lotito, come confermato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ha solamente due alternative: optare per un aumento di capitale, soluzione mai adottata durante l’era dell’attuale presidente, oppure ottenere la cifra necessaria tramite cessioni di giocatori.

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Le cessioni come unica via percorribile

Vendere calciatori resta al momento la via più concreta per generare liquidità immediata o crediti futuri utilizzabili secondo le norme NOIF. Le operazioni di mercato in uscita permetterebbero quindi di finanziare nuovi acquisti senza compromettere l’equilibrio dei conti. Tuttavia, trovare acquirenti disposti a soddisfare le richieste della Lazio non sarà semplice, soprattutto per i giocatori di maggiore valore, creando una situazione di tensione e incertezza per la rosa biancoceleste.

Conseguenze sul mercato

Se il club non riuscisse a reperire i 20 milioni necessari, la sessione estiva si chiuderebbe con un mercato “a saldo zero”, limitando fortemente la possibilità di rinforzare la squadra. Questa prospettiva comporterebbe una nuova estate di vicissitudini e scelte obbligate per la Lazio, già alle prese con le difficoltà economiche e con la necessità di mantenere competitività in Serie A.

L’emergenza finanziaria sottolinea quanto il mercato biancoceleste sia strettamente legato alla gestione economica e alla capacità di Lotito di trovare soluzioni efficaci, tra cessioni strategiche e possibili interventi sul capitale sociale. La stagione estiva dei capitolini si preannuncia quindi complicata, con operazioni che dovranno essere valutate con attenzione per non compromettere l’equilibrio della squadra.